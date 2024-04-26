Події

12:39 26.04.2024

У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

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У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

У суботу, 27 квітня, вночі в більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, подекуди грози, у східних і Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території, а також удень в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура в південно-східній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті територій уночі 5-10°, у західних, Житомирській і Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 15-20° тепла.

У Києві в суботу, 27 квітня, - без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 квітня найвища температура вдень була 29,2° у 2013 р., найнижча вночі -3,2° у 1948 р.

У неділю, 28 квітня, на більшій частині України опади не очікуються, лише в південно-східній частині та східних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та сході країни 8-13°, на Приазов'ї до 16°; вдень 17-22°, у східних областях до 25°.

У столиці в неділю буде сухо, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°.

Теги: #погода #прогноз

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