Події

15:27 25.04.2024

Територіальні центри комплектування працюють 24/7 - Сухопутні війська ЗСУ

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Територіальні центри комплектування працюють 24/7 - Сухопутні війська ЗСУ

Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7, громадяни можуть прийти в будь-який зручний час, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

"Шановні громадяни! З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти в будь-який зручний для вас час", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Також у Сухопутних військах зазначили, що громадяни можуть попередньо зателефонувати в ТЦК. Контакти ТЦК доступні за посиланням.

 

Теги: #робота #тцк

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