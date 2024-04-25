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13:58 25.04.2024

Дощова погода в Україні в п'ятницю збережеться, у суботу опадів не прогнозують

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Дощова погода в Україні в п'ятницю збережеться, у суботу опадів не прогнозують

У більшості регіонів України в п'ятницю, 26 квітня, збережеться переважно тепла, але дощова погода, місцями з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму, вдень в Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози.

На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, у південно-східній частині 13-17°, у західних областях 2-7°; вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях 12-17°, на решті території 18-23°, на південному сході країни до 26°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, уночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві 26 квітня дощитиме, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 квітня найвища температура вдень була 26,3° у 1926 р., найнижча вночі -2,8° у 1948 р.

У суботу, 27 квітня, в Україні опадів не очікується, лише вночі в північних, центральних і східних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі на заході країни, у Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), у північних областях 3-8° тепла, у центральних і Харківській областях 6-11°, на решті території 10-15°, вдень 16-21°, у східних областях і Приазов'ї 20-25°; на високогір'ї Карпат уночі приблизно 0°, вдень 11-16° тепла.

У Києві 27 квітня - вночі невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.

Теги: #погода #прогноз

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