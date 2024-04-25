Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені двоє пенсіонерок

У четвер, 25 квітня, армія РФ обстріляла с. Новоосинове Куп'янського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У населеному пункті Новоосиновому дві жінки дістали поранення у зв'язку з ворожим ударом", - сказав Синєгубов в ефірі загальнонаціонального теоемарафону.

Трохи згодом у пресслужбі Харківської ОВА уточнили, що постраждалим 73 і 75 років, одна з них у важкому стані, інша - у стані середньої тяжкості.