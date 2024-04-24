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11:22 24.04.2024

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

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Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

Минулої ночі дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази в Смоленській області, де зберігалося 26 тисяч кубометрів пального, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Цієї ночі "Роснефть" недорахувалася двох баз зберігання і перекачування паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Раздорово Смоленської області РФ", - повідомило джерело в середу.

За словами співрозмовника агентства, "бавовну" влаштували дрони СБУ.

"На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського "пального". Після потужних вибухів на об'єктах розпочалася масштабна пожежа та евакуація персоналу", - уточнило джерело.

Воно додало, що СБУ продовжує ефективно знищувати військову інфраструктуру і логістику, що забезпечує пальним російську армію в Україні. "Ці об'єкти є і будуть нашими абсолютно законними цілями", - наголосив співрозмовник агентства.

 

Теги: #смоленськ #нафтобази

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