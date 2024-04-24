В Одесі затримано рецидивіста, який передавав окупантам дані про розташування ППО

Затримано жителя Одеси, який шукав дані про місце розташування систем протиповітряної оборони в місті й передавав персональні дані прокурорів і слідчих Служби безпеки України російським окупантам, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"За вказівками російських кураторів він збирав інформацію про розташування особового складу ЗСУ та військової техніки в Одесі. У "зоні особливої уваги" ворожої розвідки були локації зенітно-ракетних комплексів ППО на території міста. Також підозрюваний передавав російським кураторам персональні дані відомих йому співробітників прокуратури та слідчих Служби безпеки для подальшої ліквідації. При передачі інформації просив ворога завдати ракетних ударів по будівлі прокуратури та СБУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється на сайті СБУ, затриманий - рецидивіст, який наводив ракети на будівлі спецслужби та прокуратури, щоб помститися за судимість.

"У такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю. У подальшому він "заліг на дно", але навесні 2023 року фігурант продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали. Таким чином він потрапив у поле зору фсб, яка згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати розвідувальну інформацію, зловмисник обходив місто та його околиці, де фіксував місця можливої дислокації українських захисників, а отриману інформацію надсилав співробітникам російської спецслужби через популярний месенджер. За співпрацю з окупантами він отримував від них грошову винагороду на банківську карту.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передання координат ППО співробітнику розвідки РФ за допомогою одного з месенджерів. Під час обшуку в нього вилучено три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення. Також у суді перебуває обвинувальний акт щодо нього за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК).