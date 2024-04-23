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15:06 23.04.2024

Спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру на Закарпатті

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Спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру на Закарпатті

Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру в Закарпатській області, повідомила пресслужба прокуратури.

Раніше повідомлялося з посиланням на Закарпатський ОТЦК і СП про смерть військовозобов'язаного від епілептичного нападу дорогою до навчального центру.

"Інцидент стався цьогоріч, 23 квітня, на Львівщині. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 426-1 ККУ – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", - ідеться в повідомленні прокуратури.

За даними прокуратури, перевіряють факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Як зазначається, санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що мобілізований був визнаний придатним до військової служби.

"Відомо, що українець, згідно з довідкою ВЛК, був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Окрім цього, представники омбудсмена працюватимуть у Закарпатській та Львівській областях, щоб дізнатися всі обставини події.

Теги: #прокуратура #кримінальне_провадження

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