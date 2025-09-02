Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

Поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова, йому інкримінується "перешкоджання діяльності депутата", повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко.

"Друзі, поліція за моєю заявою порушила кримінальне провадження за ст. 351 КК України (Перешкоджання діяльності депутата). Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу і публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова", - написала вона на сторінці у Facebook.

Старостенко зазначила, що очікує від поліції об’єктивного розслідування, а від Бахматова – публічних вибачень.

"Це неприпустимо для представника влади й небезпечно як прецедент. На публічних заходах має діяти лише одна сила — сила права. Йдеться не про "особистий конфлікт", а про повагу до інституцій, безпеку жінок у політиці й нульову толерантність до насильства. Очікую об’єктивного розслідування Національної поліції та публічних вибачень", - написала депутатка.

Як повідомлялося, голова Бахматов під час свого звіту напав на депутатку Київради, заступницю голови КМДА Ганну Старостенко і наніс їй тілесні ушкодження. Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців – кваліфікувати дії Бахматова за законом. Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, вимагає негайного звільнення Бахматова.