Інтерфакс-Україна
Події
10:26 06.08.2025

Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

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Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом розстрілу військовослужбовцем РФ мирного жителя на Донеччині, справа розслідується як черговий воєнний злочин ворога.

"В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Військовослужбовець зс рф із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї", - повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в середу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

"Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році", - наголошується в повідомленні.

Теги: #донеччина #кримінальне_провадження #розстріл #рф

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