11:30 18.10.2025
Правоохоронці відкрили 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми у 2025р – Офіс генпрокурора
У 2025 році українські правоохоронні органи зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми, 85 осіб отримали підозру, 21 особу засуджено, ще 60 – очікують на вироки суду, 86 осіб, в тому числі 10 дітей, визнано потерпілими, повідомив Офіс генпрокурора у суботу.
Як зазначено у повідомленні, під час війни зростає вразливість українців - за цим стоять реальні люди, яких обманом чи силою позбавляють свободи, гідності, майбутнього.
В Офісі генерального прокурора діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.
18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.