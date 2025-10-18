Інтерфакс-Україна
11:30 18.10.2025

Правоохоронці відкрили 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми у 2025р – Офіс генпрокурора

У 2025 році українські правоохоронні органи зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми, 85 осіб отримали підозру, 21 особу засуджено, ще 60 – очікують на вироки суду, 86 осіб, в тому числі 10 дітей, визнано потерпілими, повідомив Офіс генпрокурора у суботу.

Як зазначено у повідомленні, під час війни зростає вразливість українців - за цим стоять реальні люди, яких обманом чи силою позбавляють свободи, гідності, майбутнього.

В Офісі генерального прокурора діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.

18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

Теги: #офіс_генпрокурора #кримінальне_провадження

