МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

Незабаром МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в зарубіжних дипломатичних установах із наближенням до набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набуття ним чинності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На своїй сторінці в соцмережі Х Кулеба зазначив, що в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист батьківщини від знищення.

"Який вигляд це має зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас у країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, то так це не працює", - заявив міністр.

Він наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною.

"Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набуття ним чинності", - повідомив глава МЗС.