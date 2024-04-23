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12:46 23.04.2024

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

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Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

62% опитаних українців готові йти воювати за свою країну, що майже вдвічі більше за тих, хто не готовий - таких 33%, тих, хто ще не визначився з відповіддю, лише 4%. Про це свідчать дані опитування, проведеного в жовтні-грудні 2023 року соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з інститутом досліджень Gallup International.

"Нещодавно СГ "Рейтинг" завершила масштабне дослідження у співпраці зі всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International. Опитування відбувалося в рамках проєкту End of Year 2023. Знайомимо з четвертою з десяти тем масштабного дослідження: готовність в умовах війни воювати за свою країну", - йдеться в пресрелізі СГ "Рейтинг", отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомляється, "Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн, причому запитання для українців було прямим і не мало гіпотетичного характеру. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже вдвічі більше за тих, хто не готовий - таких 33%, тих, хто ще не визначився з відповіддю, лише 4%".

Серед сусідів України порівняно велику готовність воювати за свою країну висловили в Молдові, де цей відсоток трохи більший за половину. В Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менший за половину опитаних.

Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за свою країну: їхні показники становлять відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан. Соціологи зазначають, що найбільшу готовність в умовах війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії.

Повідомляється, що в країнах Америки та Європи найбільший показник тих, хто не визначився. Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу - Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

Загалом найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, серед японців.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічна традиція, започаткована та розроблена дослідженням у 1977 році. Відтоді опитування проводиться щорічно. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу. Загалом було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. В Україні опитування проводила Група "Рейтинг".

Теги: #рейтинг #опитування #війна #gallup_international

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