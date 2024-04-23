Події

08:28 23.04.2024

Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив ситуацію на полі бою з литовським колегою Вальдемарасом Рупшісом та начальником генерального штабу Литви Міндаугасом Степонявічюсом.

"Радий був  вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", - написав він у фейсбуці.

Сирський зазначив, що вони обговорили низку важливих питань. Зокрема щодо ситуації на полі бою, підготовки бійців, підтримки України. Є чіткий план дій щодо подальшої співпраці.

Головком також повідомив, що подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну військово-технічну підтримку українського війська.

 

 

 

Теги: #литва #зустріч #головком

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