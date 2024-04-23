У військовослужбовців на Вінниччині, які стріляли в поліцейських, було 100 гранат і 25 тисяч патронів

Правоохоронні органи знайшли у водоймі, куди військовослужбовці, які напали на поліцейських у Вінницькій області, викинули близько 100 гранат і близько 25 тисяч патронів до стрілецької зброї.

"У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено дотепер близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них і близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, зараз слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно", - сказав керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі "Київ24".

За даними прокурора, зловмисники зазначили, що ці боєприпаси вони перевозили до свого будинку на Вінниччині.

Як повідомлялося, один співробітник поліції загинув, один поранений унаслідок збройного нападу невідомих осіб у ніч на суботу в Гайсинському районі Вінницької області, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило, що надасть максимального сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні вбивства поліцейського у Вінницькій області.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, можливим мотивом стрілянини військовослужбовців у поліцейських у Вінницькій області є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

22 квітня суд заарештував обох підозрюваних без права внести заставу.