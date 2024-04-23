23 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 790 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 790 RUSSIAN AGRESSION

23 квітня відзначають Всесвітній день книжок та авторського права, Всесвітній тиждень безпеки дорожнього руху, День водія шкільного автобуса, День змін або День шансу, Міжнародний день іспанської мови, Міжнародний день англійської мови, Міжнародний день творця.

В Україні - День психолога, у Туреччині - День Національного суверенітету, в Ізраїлі - Йом Ха-Зікарон - День пам'яті воїнів, загиблих у війнах Ізраїлю, День кавалерії і День геодезиста в Аргентині, День книжки в Канаді, День медичного статистика в Перу, День німецького пива в Німеччині, День Сан-Хорхе або Святого Георгія в Каталонії, Іспанії та Андоррі (присвячений Дню книжок), День бібліотекаря в Колумбії, День військово-морського флоту Китаю, у США - День героїв Конфедерації, у Шрі-Ланці - День повного місяця, День святого Георгія у Великій Британії, Канаді, Ньюфаундленді.

Православна церква вшановує пам'ять святого Георгія.

Всеукраїнський день психолога

Психологія - це наука, що вивчає людську поведінку, психіку та психічні процеси. Саме психологи допомагають врятувати людину від самогубства, апатії, депресії, а ще роблять усе, щоб налагодити її взаємини з іншими. Як науку психологію засновано в XIX столітті. Офіційною датою її становлення вважається 1879 рік, коли Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію.

Всесвітній день книг та авторського права

Свято створене ЮНЕСКО 1995 року, на що надихнула іспанська традиція святкування дня покровителя Каталонії, святого Георгія. Є легенда, яка розповідає, що він зміг врятувати країну від страшного дракона, якому люди приносили в жертву своїх дітей. На тому місці, де святий Георгій убив дракона, вилилася його кров і виріс кущ червоних троянд. Святий зірвав із куща одну квіточку і подарував дівчині, яку мали принести в жертву дракону того дня. У 1920-х роках один підприємець запропонував обмінювати одну квітку на одну книгу. Таким чином, йому вдалося збільшити свій продаж.

День водія шкільного автобуса

Професійне свято, яке має на меті відзначити важливу і дуже відповідальну працю водіїв шкільних автобусів. Ця робота вимагає міцної нервової системи, швидкої реакції, акуратності, уважності, вміння спілкуватися з дітьми.

Міжнародний день іспанської мови

Дату обрали на честь великого іспанського літературного класика Мігеля де Сервантеса, який написав знаменитий твір "Дон Кіхот". Свято засноване ООН у лютому 2010 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб закликати людство до багатомовності, підвищити інтерес до вивчення мови. Мігель Сервантес помер 22 квітня 1616 року.

Міжнародний день англійської мови

Дату обрали на честь дня народження і смерті Вільяма Шекспіра, який був відомим драматургом, поетом і актором, а пізніше став національним англійським символом. Подію було створено Організацією Об'єднаних Націй у лютому 2010 року.

Ще цього дня:

1907 - Джек Лондон вирушив у навколосвітню подорож на двощогловому судні;

1928 - Верховний Суд Канади ухвалив рішення, що жінки не є "персонами" (фізичними особами);

1932 - На батьківщині Вільяма Шекспіра місті Стретфорд-на-Ейвоні відкрився Королівський Шекспірівський театр, який регулярно проводить шекспірівські фестивалі;

1942 - У відповідь на руйнування британською авіацією німецького порту Любек, здійснене 28 березня з метою "підняття бойового духу британських льотчиків", німецьке командування розпочало так звані "рейди Бедекера" та завдало бомбового удару по "середньовічних центрах Британії", що призвело до загибелі понад тисячі мирних мешканців у Йорку, Норріджі та Ексетері й знищення низки пам'яток архітектури;

1948 - Ізраїльські війська під час арабсько-ізраїльської війни відбили у палестинців морський порт Хайфу;

1954 - У НБА запроваджено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, повинна виконати кидок по кільцю;

1959 - Створено Спілку журналістів України;

1962 - У США запущено космічну станцію "Ranger-4", яка 26 квітня 1962 року досягла поверхні Місяця;

1975 - У Києві відкрився Музей книги і друкарства України (до липня 2000 р. - Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року);

1991 - Парламент України ухвалив закон про свободу совісті;

1992 - У Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі "Макдональдс" (на 700 місць);

1996 - На згадку померлих цього дня 1616 року письменників світового масштабу Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра та Інки Гарсіласо де ла Веги, які померли 1616 року, ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги;

2005 - В YouTube було опубліковано перше відео з назвою "Я в зоопарку";

2007 - У багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху

2014 - Засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас"

Церковне свято

Юрій (Георгій) Побідоносець або святий Юрій (Георгій) - римський воїн із Каппадокії часів імператора Діоклетіана, християнський мученик і святий.

Син римського офіцера Гіротонія та його дружини християнки Поліхронії. Був гвардійцем і сподвижником римського імператора Діоклетіана. Під час гонінь на християн втратив усі посади. Мужньо прийняв смерть, відмовившись зректися своєї віри в Ісуса Христа.

У середньовічній "Золотій легенді" постає як еталон лицаря, переможець дракона. У європейському живописі зображувався у вигляді воїна-вершника, зазвичай хрестоносця, що вбиває змія списом. Знаком святого став Хрест святого Георгія. Шанувався в християнстві як патрон воїнів; вважався покровителем військових правлячих родів (імператорів, королів, князів), лицарства, зокрема хрестоносців. В українській традиції був патроном Руси, Київщини, Галичини, Володимира, Львова, Білої Церкви, козацтва, українського війська тощо. На честь святого названо Собор святого Юра у Львові.

Іменини: Юрій, Олександра, Анатолій.