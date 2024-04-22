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20:32 22.04.2024

Апеляційний суд підтвердив правомірність відкриття процедури банкрутства ТОВ "Якабу Трейд"

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Апеляційний суд підтвердив правомірність відкриття процедури банкрутства ТОВ "Якабу Трейд"

Північний апеляційний господарський суд виніс рішення, що підтверджує правильність дій ТОВ "Видавництво "Букшеф" у справі про банкрутство ТОВ "Якабу Трейд", повідомило BookChef.

"Суд визнав, що заборгованість "Якабу Трейд" становить 13,098 млн грн, що включає основний борг у розмірі 12,031 млн грн та штрафні санкції на суму 1,067 млн грн. Таким чином, рішення Північного апеляційного госпсуду підтвердило законність вимог видавництва BookChef до боржника", - йдеться в повідомленні BookChef у фейсбуці.

"Це рішення важливе для підтвердження наших прав як видавця та ділового партнера. Ми впевнені, що це рішення стане важливим прецедентом для захисту прав кредиторів у подібних ситуаціях", - сказав директор BookChef Олександр Кирпичов.

У повідомленні уточнюється, що ТОВ "Якабу Трейд" заборгувало іншим видавництвам і постачальникам. У вересні-жовтні 2022 року, коли компанія зупинила оплату, Bookchef припинив відвантаження продукції та подав позов до суду.

"Нам відомо, що "Якабу" зареєструвало ще дві юридичні особи: ТОВ "Якабу Бізнес" і "Якабу Рітейл", щоб уникнути сплати боргів, водночас перевівши активи та борги більшості ринку, з ким вдалося домовитися", - йдеться в повідомленні.

BookChef зазначає також, що, незважаючи на тривалу з 2018 року співпрацю, ТОВ "Якабу Трейд" відмовляється виконувати взяті на себе зобов'язання і погашати наявну заборгованість перед "Видавництвом "Букшеф".

Згідно з реєстром судових рішень, рішенням господарського суду Києва від 14 лютого 2024 року за заявою "Видавництва "Букшеф" було порушено справу про банкрутство ТОВ "Якабу Трейд" і визнано грошові вимоги в розмірі 13,098 млн грн.

Своєю чергою "Якабу Трейд", яке є одним зі структурних підрозділів книжкової платформи Yakaboo, тоді ж заявило про намір оскаржити це рішення, наголосивши, що спір точиться навколо розрахунків між двома суб'єктами господарювання на початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

"Судовий спір жодним чином не впливає на фінансовий стан і режим роботи книжкової платформи Yakaboo. Усі зобов'язання перед клієнтами та партнерами виконуються і будуть виконуватися безперебійно", - зазначала тоді книжкова платформа.

"Якабу Трейд" 1 березня подало апеляційну скаргу на це рішення до Північного апеляційного госпсуду.

Видавництво "Букшеф" працює з 2017 року, позиціонує себе як одне з провідних видавництв на книжковому ринку. На сьогодні, за його інформацією, налічує понад 600 виданих тайтлів.

 

 

 

Теги: #суд #видавництво

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