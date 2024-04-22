Снаряди в рамках чеської ініціативи почнуть надходити в Україну наприкінці травня

Перші поставки боєприпасів, придбаних для української армії в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів за межами Європейського Союзу, можуть бути доставлені в Україну вже наприкінці травня - на початку червня, повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ і оборони країн-членів Союзу.

"І багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі з пошуку систем ППО заради координації та просування зусиль щодо посилення української протиповітряної оборони", - додав Боррель.

Він зазначив, що низка країн висловили готовність внести конкретні внески за обома напрямами.

"Ці завдання - більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм - залишаються нашим пріоритетом", - наголосив він.