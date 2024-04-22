Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, у середу в більшості областей дощі

У ніч на вівторок, 23 квітня, в Україні очікується невеликий дощ, удень без опадів, на півдні та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; удень 11-16° тепла, на Закарпатті та південному сході 16-21°.

На високогір'ї Карпат уночі невеликий мокрий сніг, температура 0-5° морозу; вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на вівторок невеликий дощ, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві з початку метеорологічних спостережень 23 квітня найвища температура вдень була 29,1° у 1950 році, найнижча вночі -2,9° у 1893 році.

У середу, 24 квітня, у більшості областей України дощі, вночі на Лівобережжі, вдень у південній і східній частині без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних і північних областях 4-9°, удень 10-15°; на решті території вночі 8-13°, удень 18-23°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в середу дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.