ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 730 осіб особового складу ворога, 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 5 БПЛА, 2 крилаті ракети, 35 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 460260 (+730) осіб, танків - 7236 (+7) од, бойових броньованих машин - 13904 (+8) од, артилерійських систем - 11736 (+17) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 768 (+1) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9384 (+5) од, крилаті ракети - 2117 (+2), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 15812 (+27) од, спеціальна техніка - 1934 (+8) од", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.

Дані уточнюються.