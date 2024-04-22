22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 789 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 789 RUSSIAN AGRESSION

22 квітня відзначають Міжнародний день Матері-Землі.

У Німеччині - фестиваль самби, у Нідерландах - конкурс квітів, в Іспанії - День королеви Ізабелли, у Сербії - День пам'яті жертв Голокосту, у США - День Оклахоми.

Православна церква вшановує пам'ять святого Луки, день пам'яті преподобного Теодора Сікеота, преподобного Віталія.

В юдейському календарі - Песах.

Міжнародний день Матері-Землі

Свято започатковано на 63-й сесії Генасамблеї ООН 2009 року, його відзначають із 2010 року.

Екосистеми підтримують життя на Землі. Чим здоровіші наші екосистеми, тим здоровіша планета та її люди. Відновлення пошкоджених екосистем допоможе покінчити зі злиднями, боротися зі зміною клімату і запобігти масовій загибелі людей. Міжнародний день Матері-Землі покликаний нагадати, що кожен із нас зобов'язаний своїм існуванням нашій планеті та її екосистемам.

Традиція відзначати 22 квітня День Землі зародилася в США 1970 року, 1990 року цей день став міжнародною акцією. Причому щороку цей День присвячений певній темі. У 2016 році святкування Дня землі збіглося з церемонією підписання Паризької угоди щодо клімату, яку було ухвалено всіма 196 сторонами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 12 грудня 2015 року в Парижі. У межах цієї угоди країни домовилися спільними зусиллями обмежити зростання глобальної середньої температури до показника менше ніж 2 градуси, а з урахуванням серйозних наслідків, прагнути до показника 1,5 градуса.

Міжнародний день Матері-Землі має і свою символіку. Використовується грецька літера "Тета" зеленого кольору на білому тлі. А логотип свята - світлина планети, яку зробили американські космонавти з космічного корабля Аполлон-17.

Ще цього дня:

1915 - Біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили вдалу газову атаку (хлор);

1921 - Міська влада Чикаго ухвалила рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;

1922 - У місті Подебради (Чехословаччина) відкрито Українську господарську академію (з 1932 - Технічно-господарський інститут);

1943 - Альберт Гофман робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД;

1952 - 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада;

1965 - Ухвалено рішення про створення в Києві радіостанції "Промінь".

1967 - У Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників";

1969 - У Г'юстоні вперше проведено вдалу операцію з трансплантації людського ока;

2004 - У КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два потяги. Один із них перевозив бензин, а інший - вибухонебезпечні речовини. Унаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, повністю знищено і приміщення вокзалу;

2007 - Прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.

Церковне свято

Лука, пам'ять якого православні люди вшановують цього дня, був апостолом від сімдесяти, сподвижником святого Павла. Його шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів. Також Лука вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.

День пам'яті преподобного Теодора Сікеота

Преподобний Теодор був візантійським аскетом-відлюдником, єпископом, священиком, ченцем-цілителем, чудотворцем і святим. Він народився близько 550 року в Малій Азії.

У шестирічному віці його мати подарувала йому золотий пояс, оскільки воліла бачити його воїном. Однак, уві сні їй явився Юрій Змієборець, який сказав, що її син призначений служити Богові.

У чотирнадцять років Теодор пішов з дому і жив при церкві великомученика Георгія, пізніше вирушив на поклоніння святим місцям до Єрусалима, де прийняв чернецтво.

Життєпис преподобного Феодора і чудеса, що сталися за його молитвами, описав його учень Елевсій, який отримав від преподобного в чернецтві ім'я Георгій.

Іменини: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Климент, Лука, Платон, Федір.