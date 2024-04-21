Із будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху

З будівлі Кишинівського аеропорту в неділю знову евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху, повідомляє місцеве видання News Maker (NM) з посиланням на прес-секретаря Прикордонної поліції Молдови Раїсу Новіцкі.

"Зараз в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів і співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", - сказала Новіцкі.

Напередодні ввечері, 20 квітня, з Кишинівського аеропорту також евакуювали всіх пасажирів і співробітників аеропорту через загрозу вибуху. Як повідомила кореспонденту NM Раїса Новіцкі, о 21:40 надійшло повідомлення про закладені бомби в аеропорту і в одному з літаків. Тривога виявилася помилковою.

Як повідомлялося раніше, Україна і Молдова домовилися про організацію трансферу з Одеси в аеропорт Кишинева.