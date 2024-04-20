ОК "Південь" сприяє правоохоронцям у затриманні вбивць поліцейського на Вінниччині, підозрювані понад рік не служать у 28 ОМБр

Командування військ Оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які розстріляли поліцейських у ніч на суботу на Вінниччині, йдеться в заяві.

"Щодо інформації про причетність наших військовослужбовців до скоєння тяжкого злочину на Вінниччині... Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втрата і винні обов'язково понесуть покарання... Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість", - ідеться в заяві, опублікованій у телеграм-каналі ОК "Південь".

В ОК "Південь" також наголосили, що підозрювані у скоєнні злочину особи вже понад рік не мають стосунку до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Раніше в телеграм-каналі 28 ОМБр з'явилася заява про те, що підозрювані в розстрілі поліцейських на Вінниччині не є їхніми військовослужбовцями. "Дві особи, яких розшукують, - не є військовослужбовцями 28 ОМБр. Не поширюйте неправдиву інформацію", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, невідомі в ніч на суботу близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району розстріляли поліцейських, які зупинили для перевірки автомобіль. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. За даними Нацполіції, уже вдалося встановити осіб, імовірно причетних до скоєння злочину, вживають заходів для встановлення їхнього місцезнаходження та затримання.

Пізніше було оприлюднено відео з боді-камери правоохоронця і з'явилася інформація, що до нападу можуть бути причетні двоє військовослужбовців - батько і син. В Офісі генерального прокурора України заявили, що перевіряють причетність до скоєння злочину двох військовослужбовців, і повідомили про відкриття кримінального провадження.