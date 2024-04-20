Події

08:43 20.04.2024

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

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Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

Сили оборони вночі ліквідували дві ворожі авіаційні ракети Х-59/Х-69, запущені з акваторії Чорного моря, а також три розвідувальні дрони, повідомили Повітряні сили.

"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69", - сказано в повідомленні.

Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БПЛА - два "Орлан-10" і один "Суперкам".

У командуванні повідомляють, що в ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області - РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

 

 

 

Теги: #рф #ліквідація #ракети #пс_зсу

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