ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

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Українські сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 суботи.

Так, на лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 23 атаки біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку неподалік населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 23 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

"За минулу добу відбулося 102 бойових зіткнення", - зазначили в Генштабі.