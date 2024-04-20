Події

08:28 20.04.2024

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

1 хв читати
ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 суботи.

Так, на лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 23 атаки біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку неподалік населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 23 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

"За минулу добу відбулося 102 бойових зіткнення", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 20.04.2024
Росіяни за добу здійснили 29 ракетних і 67 авіаударів

Росіяни за добу здійснили 29 ракетних і 67 авіаударів

07:58 20.04.2024
Росіяни за добу втратили 750 осіб

Росіяни за добу втратили 750 осіб

19:55 19.04.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньому пункту управління - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала ударів по шести місцях скупчення окупантів та їхньому пункту управління - Генштаб ЗСУ

19:51 19.04.2024
Окупанти за добу завдали 25 ракетних і 52 авіаудари по Україні, обстріляли близько 110 міст і сіл

Окупанти за добу завдали 25 ракетних і 52 авіаудари по Україні, обстріляли близько 110 міст і сіл

19:34 19.04.2024
ЗСУ відбили на авдіївському, новопавлівському й бахмутському напрямках 57 атак окупантів за добу

ЗСУ відбили на авдіївському, новопавлівському й бахмутському напрямках 57 атак окупантів за добу

07:47 19.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 870 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 870 окупантів

07:35 19.04.2024
Генштаб ЗС України : На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 25 атак противника

Генштаб ЗС України : На фронті відбулося 86 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 25 атак противника

07:25 19.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 78 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 78 авіаударів

07:19 19.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

07:15 19.04.2024
Генштаб ЗС України: Ухвалено рішення про припинення відрядження полковника Наталії Гуменюк

Генштаб ЗС України: Ухвалено рішення про припинення відрядження полковника Наталії Гуменюк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

Зеленський провів у Дніпрі нараду

Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

ОСТАННЄ

Ворог за добу здійснив майже 300 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий

На Харківщині з-під завалів зруйнованої ворожими обстрілами госпбудівлі врятовано людину

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, суботу оголошено Днем жалоби через жертви напередодні

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

Росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонні, є руйнування й поранені

ДБР викрило групу шахраїв, які виманюють у людей гроші під виглядом співробітників Бюро

У Нью-Йорку чоловік спробував вчинити самоспалення поблизу будівлі суду, де слухають справу Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА