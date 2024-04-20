Події

08:18 20.04.2024

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт інфраструктури

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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські війська в ніч на суботу здійснили ракетну атаку по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено об'єкт інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, люди та житлові будинки не постраждали.

Куртєв зазначив, що міські служби обстежують житловий квартал. Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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