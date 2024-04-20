20 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 787 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 787 RUSSIAN AGRESSION

20 квітня відзначають День китайської мови в ООН, День вдячності волонтерам, Міжнародний день цирку.

В Україні - День довкілля, у Китаї - Фестиваль повітряних зміїв, у Нідерландах - фестиваль квітів.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Трихини.

День довкілля

День довкілля - екологічне свято, яке відзначається щорічно в третю суботу квітня, починаючи з 1999 року.

Головна мета свята - підвищення рівня свідомості в питаннях, що стосуються збереження безпеки довкілля.

Щорічно влада, громадські організації, екологи закликають українців і всіх, хто дбає про природу, взяти участь у квітневому суботнику, висаджуванні дерев, наведенні ладу на вулицях, у парках і скверах, озелененні територій, прибиранні сміття, а також проведенні різноманітних конференцій і лекцій, що підвищують усвідомленість населення в екологічних і природоохоронних питаннях.

День китайської мови в ООН

День китайської мови, що відзначається щорічно 20 квітня, було засновано 2010 року.

Встановлено в пам'ять про Цан Цзе - засновника китайської писемності. За легендою, він був придворним історіографом міфічного імператора Хуан Ді і розробив набір піктограм, які згодом стали основою для ієрогліфів. Це дало змогу відмовитися від вузликового письма. А дату обрано у зв'язку з тим, що це час початку сезону гуюй, що буквально означає "дощ проса". За легендою, цього дня небесні сили віддячили Цан Цзе за створення китайської писемності, пославши жителям Піднебесної дощ із хлібних зерен, який багатьох врятував від голоду.

Ще цього дня:

1902 - Подружжя Кюрі вперше отримало чистий радій;

1918 - Слов'янська група Окремої Запорізької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов'янськ у Донецькій області;

1940 - У США продемонстровано перший електронний мікроскоп;

1949 - Відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.

1999 - У вищій школі Літлтона (Колорадо) троє підлітків влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. Загинули 25 осіб і понад 20 були поранені;

2000 - У Броварах у житловий будинок влучила тактична ракета, загинули троє людей, п'ятеро були поранені.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Феодора Трихини

Преподобний Феодор Трихина народився в заможній константинопольській родині. В юності він пішов у пустельну обитель у Фракії і прийняв чернецтво.

Був суворим пісником, носив тільки грубу, колючу волосяницю, через що й отримав прізвисько Трихина, тобто "Волосяничний". Цим ім'ям був названий і монастир, у якому він жив. За життя преподобний творив багато чудес і зцілень. Після смерті від його святих мощей витікало цілюще миро, яке виліковувало багато хвороб і виганяло нечистих духів.

Коли жив преподобний Феодор невідомо.

Іменини: Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.