Події

20:25 19.04.2024

У Херсонській області на Великдень і поминальні дні під час комендантської години заборонено проводити богослужіння

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У Херсонській області на Великдень і поминальні дні під час комендантської години заборонено проводити богослужіння

Під час великодніх свят і поминальних днів у Херсонській області заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд і відвідування кладовищ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під час великодніх свят і поминальних днів на Херсонщині заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд і відвідування кладовищ. Наголошую, що це не стосується похоронних процесій", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Прошу поставитися до цього з розумінням, адже це вимушений крок. Ми не можемо наражати людей на небезпеку", - зазначив він. За словами Прокудіна, таке рішення ухвалено на засіданні Ради оборони Херсонщини.

Як повідомив Прокудін, також у святкові дні буде збільшено кількість правоохоронців, які патрулюють населені пункти області.

 

 

 

Теги: #режим #свята #великдень #херсонська_область

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