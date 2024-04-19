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19:27 19.04.2024

Країни G7 заявили про рішучість посилити протиповітряну оборону України

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Країни G7 заявили про рішучість посилити протиповітряну оборону України

Країни "Групи семи" заявили про рішучість зміцнити потенціал протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя людей і захистити критично важливу інфраструктуру від російських атак.

У комюніке міністрів закордонних справ країн G7 і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки сказано, що вони рішуче засуджують тривалу агресивну війну Росії проти України й підтверджують непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну.

"Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, зміцнювати можливості протиповітряної оборони України для порятунку життів і захисту критично важливої інфраструктури. Ми також працюватимемо з партнерами в цьому напрямі. У цьому контексті ми цінуємо Air Defense Initiative (IAAD), запропоновану Німеччиною", - зазначено в заяві.

G7 разом із міжнародними партнерами також сповнені рішучості і далі надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку розвитку України та її народу.

"Ми закликаємо схвалити подальшу підтримку з боку інших міжнародних партнерів", - йдеться в комюніке.

Країни запевнили, що допомагатимуть Україні ремонтувати й відновлювати її критично важливу енергетичну та екологічну інфраструктуру, а також висловили глибоке занепокоєння щодо повідомлень про використання Росією хімічних речовин як методу ведення війни.

Глави МЗС G7 засудили нещодавні удари РФ по Україні й зазначили, що сповнені рішучості забезпечити повну відповідальність і підтримують Україну в одержанні компенсації за втрати, травми та збитки, що виникли внаслідок агресії Росії. Міністри також запевнили, що суверенні активи Росії в їхній юрисдикції залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить війни і не відшкодує завданих нею збитків.

"Ми і далі вивчатимемо всі можливі шляхи надання допомоги Україні в одержанні компенсації від Росії відповідно до наших правових систем і міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу й надамо рекомендації напередодні саміту в Апулії щодо всіх можливих напрямів і можливих варіантів використання іммобілізованих російських активів для підтримки України, згідно з нашими відповідними правовими системами та міжнародним правом", - йдеться в заяві.

Глави МЗС також наголосили, що і далі працюватимуть над досягненням максимально широкої міжнародної підтримки ключових принципів і цілей Української формули миру, зокрема з урахуванням міжнародної конференції високого рівня, запланованої у Швейцарії в середині червня.

Крім того, в комюніке зазначено, що країни "Групи семи" і далі протидіятимуть у тісній співпраці з третіми країнами будь-яким спробам обійти їхні санкції та експортні обмеження. Також вони закликали фінансові установи утриматися від підтримання російської оборонно-промислової бази.

"Ми запровадимо додаткові санкції щодо компаній і приватних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати інструменти та інше обладнання, що сприяє виробництву російського озброєння або військово-промисловому розвитку", - йдеться в заяві.

Міністри також закликали Іран припинити допомогу військовим зусиллям Росії проти України й засудили незаконний експорт зброї Північною Кореєю до РФ для використання в Україні. Також G7 висловили серйозне занепокоєння щодо постачання до Росії від підприємств КНР матеріалів подвійного призначення і компонентів озброєння, які Росія використовує для розвитку свого військового виробництва.

 

Теги: #заява #g7

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