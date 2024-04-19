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13:02 19.04.2024

Найближчої доби в Україні очікуються помірні дощі, місцями заморозки

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Найближчої доби в Україні очікуються помірні дощі, місцями заморозки

У суботу, 20 квітня, вночі в Україні без опадів, удень у південних, центральних областях та Криму помірні, у Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, на півдні та південному сході країни північно-східний, 7-12 м/с, удень на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Уночі в західних, північних та Вінницькій областях очікуються заморозки в повітрі 0-3°, у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні ґрунту 0-5°. На решті території нічна температура 3-8° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 17-22°. На високогір'ї Карпат уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 20 квітня в Києві було зафіксовано 1943 року, вона становила 28,5°, найнижчу вночі - 2,1° морозу 1987 року.

У неділю, 21 квітня, часом дощі, у північних, центральних, уночі й у південних областях місцями значні дощі, на сході та південному сході країни з грозами. Вночі в більшості західних областей без опадів.

Вітер північний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У східних та південно-східних областях 7-12° тепла. Удень 8-13°, на Лівобережжі 14-19°, на сході країни 20-22°.

На високогір'ї Карпат невеликий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві дощ, вітер північний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

Теги: #погода #прогноз

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