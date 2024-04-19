Сили оборони знищили вночі 15 ракет, 14 БПЛА і бомбардувальник Ту-22М3

У ніч на п'ятницю Сили оборони знищили повітряні цілі: 15 ракет, 14 БПЛА Shahed-131/136, а також стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у п'ятницю вранці.

"У ніч на 19 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначено, що ворог застосував 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, район пусків був Рязань РФ; 14 ударних БПЛА типу Shahed-131/136, пуски з районів Приморсько-Ахтарськ і Курської області; 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, пуски - Курська область і з акваторії Азовського моря; 2 крилаті ракети "Іскандер-К" - з Криму; 6 крилатих ракет Х-22 з дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, пуски з акваторій Чорного та Азовського морів.

Для відбиття ворожого повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Загалом у результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей: 2 крилаті ракети Х-101/Х-555; 14 ударних БПЛА типу Shahed-131/136; 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 і 2 крилаті ракети Х-22.

Олещук зазначив, що вперше українські сили знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - повідомив він.