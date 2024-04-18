Не лише Нідерланди готові просто зараз купити батарею Patriot для України - Кулеба

Нідерланди - не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу для України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відкрию невелику дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціною, яку ця країна назве. Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал, - це надзвичайно важливий момент", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в четвер.

За словами міністра, також позитивним є те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не потрібно "прикриватися потребою дотримуватися натовських стандартів" під час ухвалення рішень про передачу Україні систем ППО.

"По суті, коли деякі країни НАТО нам кажуть, що не можуть передати батарею, бо тоді не будуть відповідати стандарту НАТО щодо кількості наявних батарей, а генсек їм говорить, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що потрібно Україні, тому що це зараз головне", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що "зараз відбувається величезний обсяг дипломатії". Також глава МЗС зазначив, що в кулуарах за зачиненими дверима в рамках зустрічей глав МЗС "Групи 7" "у нас була дуже відверта розмова".

"Можу сказати, що всі абсолютно зосереджені на ухваленні рішень. Уже не потрібно шукати батареї, уже всім добре відомо, де ці батареї (Patriot - ІФ-У). Усе, що говорила Україна раніше, підтвердилося. Навіть більше є батарей, ніж 100. Є конкретне розуміння, з яких країн можна швидко доставити батареї. Тому сьогодні зробили крок до ухвалення важливих рішень. Німецький приклад, безумовно - додатковий стимул", - сказав Кулеба.

Раніше газета Financial Times писала, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на саміті лідерів ЄС у Брюсселі заявив, що Амстердам може закупити системи ППО Patriot у країн, де вони є, і передати їх Україні.