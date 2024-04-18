Велика Британія передала Міноборони України обладнання для роботи з реєстром "Оберіг"

Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України ноутбуки, сканери та принтери, необхідні для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Оберіг", повідомляє пресслужба Міноборони.

"У межах проєкту SDA передали 187 ноутбуків, 187 сканерів і 187 принтерів для використання в ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.

Заступник міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко подякувала уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні, особливо реформ у сфері оборони.

Своєю чергою спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой наголосив, що британський уряд підтримує Україну в її цілях цифрової трансформації.

"Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" - один з напрямів, у якому ми можемо допомагати", - зазначив він.