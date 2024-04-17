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21:06 17.04.2024

Нацакадемія наук США створює фонд фінансування науки та інновацій України

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Нацакадемія наук США створює фонд фінансування науки та інновацій України

Національна академія наук США працює над створенням нового багатомільйонного спільного фонду науки та інновацій для України, повідомила спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Він фінансуватиме спеціальні передові дослідження на службі економічного розвитку України", - сказала вона на Форумі американсько-українського партнерства в середу у Вашингтоні.

За її словами, подібні ініціативи Національної академії наук США вже реалізовано для Ізраїлю, Індії, Єгипту, Пакистану та Мексики.

"Це на додаток до $230 млн, виділених на підтримку приватного сектору України, включно з новим фінансуванням для фермерів, підприємців і малих підприємств у сільській місцевості та громадах із недостатнім рівнем банківського обслуговування", - додала Пріцкер.

Згідно з інформацією на сайті Національної академії наук США, вона запускає Фонд науки та інновацій для України за підтримки Фонду Сімонса розміром близько $8 млн та Ініціативи Чана Цукерберга та інших американських благодійних організацій з метою залучення щонайменше $15 млн для забезпечення перших трьох років роботи. У роботах з його створення також бере участь ETH Zürich.

Зазначено, що фонд надаватиме гранти приватним особам й організаціям на основі їхніх заслуг для проведення низки заходів, зокрема: семінарів для вирішення наукових питань, критично важливих для довгострокового оновлення України; двосторонніх і багатосторонніх ініціатив із розвитку практики наукової політики.

Також передбачається підтримка інститутів з пріоритетних науково-технічних тем, що сприятимуть майбутньому України; стипендій і дослідницьких грантів для підтримки наукових обмінів на початку та всередині кар'єри; тренінгів з комерціалізації наукових досліджень.

Передбачається, що в його складі будуть грантові фонди для підтримки участі українських дослідників у міжнародних наукових дослідженнях.

Зазначено, що Фондом управлятиме Секретаріат, що базується в Національній академії наук США, який залучатиме партнерів в Україні, додаткові кошти, керуватиме процесом розгляду заявок, розподілятиме й контролюватиме витрати фонду, а також оцінюватиме вплив та ефективність його діяльності.

 

 

 

Теги: #сша #наука #фінансування

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