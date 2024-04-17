Події

20:43 17.04.2024

Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

1 хв читати
Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

Командувач Військово-Морських сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч із заступником генсека з морських і водних справ Міністерства клімату Естонії Каупо Ленеранда, під час якої сторони обговорили посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ.

"В Одесі командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч із заступником генерального секретаря (з морських і водних справ) Міністерства клімату Естонської Республіки Каупо Ленеранда. У заході також узяв участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Зазначено, що співрозмовники також обговорили плани й перспективи щодо відбудови інфраструктури, а також підготовку фахівців і розмінування акваторії Чорного моря в післявоєнний період.

"Сьогодні Естонія не так близька за відстанню, як близька по духу нашій країні. Одним з перших командувачів ВМС інших країн, які прибули до нас в Одесу на початку широкомасштабного вторгнення, був командувач ВМС Естонії", - зазначив Неїжпапа.

Зі свого боку Ленеранда наголосив на беззаперечній підтримці України з боку Естонії та подякував військовим морякам за їхній внесок у забезпечення стабільної роботи морських торговельних шляхів.

 

Теги: #естонія #вмс_зс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 03.04.2024
Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

14:05 03.04.2024
Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

12:29 03.04.2024
Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

08:49 03.04.2024
У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

10:09 01.04.2024
В Естонії мають намір позбавити громадян РФ права голосу на муніципальних виборах

В Естонії мають намір позбавити громадян РФ права голосу на муніципальних виборах

04:22 31.03.2024
На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

20:33 26.03.2024
Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

20:46 21.03.2024
Путін весь час ескалує війну проти України й робитиме це далі – міністр оборони Естонії

Путін весь час ескалує війну проти України й робитиме це далі – міністр оборони Естонії

13:14 21.03.2024
Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

16:59 19.03.2024
Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден підтримав план Джонсона щодо України

"Укренерго" попередило про контрольовані обмеження промспоживачів 18 квітня

Столтенберг підтвердив проведення 19 квітня засідання Ради Україна-НАТО - Зеленський

Законопроєкт про американську допомогу для України винесуть на голосування в суботу ввечері - спікер Джонсон

Столтенберг - союзникам: Якщо вибирати між виконанням цільових показників НАТО й допомогою Україні - віддайте більше Україні

ОСТАННЄ

Байден підтримав план Джонсона щодо України

Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

Армія РФ увечері завдала удару двома керованими авіабомбами по Бериславу - Херсонська ОВА

"Укренерго" попередило про контрольовані обмеження промспоживачів 18 квітня

Нацакадемія наук США створює фонд фінансування науки та інновацій України

Україна, донори та приватний сектор мають створити потужний механізм масштабування проєктів економічного відновлення - Пріцкер

Екснардепа Демчака оголошено в розшук

Від початку 2024 р. ворог обстріляв Сумську область понад чотири тисячі разів - Клименко

В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

Унаслідок ракетного удару по Чернігову близько 80 осіб звернулися по медичну допомогу, понад 40 госпіталізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА