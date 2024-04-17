Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

Командувач Військово-Морських сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч із заступником генсека з морських і водних справ Міністерства клімату Естонії Каупо Ленеранда, під час якої сторони обговорили посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ.

"В Одесі командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч із заступником генерального секретаря (з морських і водних справ) Міністерства клімату Естонської Республіки Каупо Ленеранда. У заході також узяв участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Зазначено, що співрозмовники також обговорили плани й перспективи щодо відбудови інфраструктури, а також підготовку фахівців і розмінування акваторії Чорного моря в післявоєнний період.

"Сьогодні Естонія не так близька за відстанню, як близька по духу нашій країні. Одним з перших командувачів ВМС інших країн, які прибули до нас в Одесу на початку широкомасштабного вторгнення, був командувач ВМС Естонії", - зазначив Неїжпапа.

Зі свого боку Ленеранда наголосив на беззаперечній підтримці України з боку Естонії та подякував військовим морякам за їхній внесок у забезпечення стабільної роботи морських торговельних шляхів.