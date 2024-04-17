Події

19:04 17.04.2024

В ОАЕ ліквідовують наслідки повені, спричиненої найсильнішими за 75 років зливами

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В ОАЕ ліквідовують наслідки повені, спричиненої найсильнішими за 75 років зливами

Комунальні служби ОАЕ розпочали ліквідацію наслідків повені, яка призвела до загибелі однієї людини, повідомляють у середу близькосхідні ЗМІ.

Найсильніше постраждав Дубай. Унаслідок стихії пошкоджено багато нижніх поверхів житлових будинків і офісів компаній, повалені дерева, обвалилися фасади деяких будівель.

Частина автомагістралей у Дубаї, як і раніше, затоплена, що призвело до транспортного колапсу. Багато власників автомобілів, зокрема люксових, кинули свої застряглі транспортні засоби на дорогах. Заняття в навчальних закладах скасовано, державних службовців переведено на віддалену роботу.

Складна ситуація також в аеропортах Дубая. У Міжнародному аеропорту Дубай у середу сотні авіарейсів скасовано, затримано або перенаправлено до інших повітряних гаваней. Однак аеропорт, який вважається одним з найбільших у світі, у середу поступово відновлює роботу, відправлено й прийнято кілька рейсів.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити нашу діяльність якнайшвидше в дуже непростих умовах", - зазначено в повідомленні Міжнародного аеропорту Дубай.

Згідно з інформацією метеослужб ОАЕ, зливи, що обрушилися раніше цього тижня на країну, стали найсильнішими за останні 75 років. У деяких районах випало до 250 мм опадів менш ніж за добу.

У сусідньому Омані також продовжують ліквідацію наслідків повені. Там загинули 18 осіб. Негода зачепила Катар і Бахрейн.

Теги: #оае #ситуація #повені

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