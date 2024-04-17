Нацполіція: У ФРН перебуває 161 українська дитина з окупованих територій, яка значилася в розшуку

Українські правоохоронці у співпраці з міжнародними партнерами встановили місцеперебування в Німеччині 161 дитини, які мали статус перебування на окупованих територіях і перебували в базі розшуку як примусово переміщені, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції України в середу.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів РФ, а саме примусового переміщення українських дітей, встановлено місцеперебування в Німеччині 161 української дитини, яку розшукували як примусово переміщену на тимчасово окуповані території або депортовану до РФ і Білорусі", - розповіли в Нацполіції, посилаючись на слова голови Нацполіції Івана Виговського під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.