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12:03 17.04.2024

Нацполіція: У ФРН перебуває 161 українська дитина з окупованих територій, яка значилася в розшуку

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Нацполіція: У ФРН перебуває 161 українська дитина з окупованих територій, яка значилася в розшуку

Українські правоохоронці у співпраці з міжнародними партнерами встановили місцеперебування в Німеччині 161 дитини, які мали статус перебування на окупованих територіях і перебували в базі розшуку як примусово переміщені, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції України в середу.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів РФ, а саме примусового переміщення українських дітей, встановлено місцеперебування в Німеччині 161 української дитини, яку розшукували як примусово переміщену на тимчасово окуповані території або депортовану до РФ і Білорусі", - розповіли в Нацполіції, посилаючись на слова голови Нацполіції Івана Виговського під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.

Теги: #діти #фрн #місцеперебування #тот

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