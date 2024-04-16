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19:01 16.04.2024

САП передала до суду справу депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

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САП передала до суду справу депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

У вівторок, 16 квітня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, викритого на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму.

"Як уже повідомлялося, в межах досудового розслідування встановлено, що нардеп висловив топпосадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування", - повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі.

Надалі депутат надав топпосадовцю - особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди в розмірі 0,39 біткойна, що на час вчинення правочину було еквівалентно $10 тис.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без неї.

Зазначається, що Найєм співпрацював із НАБУ та САП і сприяв розслідуванню протиправних дій.

Теги: #одарченко #набу #сап

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