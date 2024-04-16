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12:51 16.04.2024

Найближчі дні в Україні будуть дощовими й прохолодними

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Найближчі дні в Україні будуть дощовими й прохолодними

В Україні в середу, 17 квітня, повсюдно, крім південно-східної частини, очікуються помірні дощі, удень на півночі країни, у Вінницькій і Черкаській областях місцями значні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північний, 5-10 м/с; на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі 4-9°, удень 8-13°; на решті території вночі 10-15°, удень 21-26°, на Полтавщині та Кіровоградщині 17-22°.

На високогір'ї Карпат уночі сильний, удень помірний мокрий сніг; температура протягом доби близько 0°С.

У Києві в середу, 17 квітня, можливий дощ. Вітер переважно північний, 7-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 квітня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 25,2° у 1956 р., найнижчу - на позначці -5,3° у 1929 р.

У четвер, 18 квітня, часом дощі, вдень у західних, північних областях місцями значні. У південно-східній частині України вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ.

Температура в західних, північних, Вінницькій областях уночі 4-9° тепла, вдень 6-11°; на решті території вночі 9-14° (на півдні країни 11-16°), вдень 19-24°, у східних областях до 28°, у Черкаській та Одеській 12-17°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг, уночі та вдень близько 0°С.

Вітер північно-східний (на півдні та сході країни південний) із переходом на західний, 5-12 м/с.

У Києві в четвер, 18 квітня, часом дощ. Вітер північно-східний із переходом на західний, 5-12 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз #укргідрометцентр

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