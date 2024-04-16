Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди

За минулу добу підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України 73 рази залучалися до розпилювання та прибирання повалених дерев у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Загалом для ліквідації негоди залучалося 200 осіб і 45 од. техніки, повідомляє служба в телеграмі у вівторок уранці.

Повідомляється, що станом на 07:00, за інформацією Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях. Зазначається, що найбільша кількість знеструмлених населених пунктів у Дніпропетровській області - 101. До відновлення залучено бригади обленерго.