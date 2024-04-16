Війська РФ за добу завдали 310 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Війська РФ за минулу добу завдали 310 ударів по Запорізькій області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 310 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок уранці.

За даними ОВА, війська РФ здійснили авіаційний удар 6 КАБами по Оріхову; 32 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку; 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку; 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило", - інформував про наслідки обстрілів Федоров.