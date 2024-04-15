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13:26 15.04.2024

США знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет під час відбиття атак по Ізраїлю - Пентагон

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США знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет під час відбиття атак по Ізраїлю - Пентагон

Збройні сили США, за останніми даними, перехопили й знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, запущених по Ізраїлю з територій Ірану і Ємену, повідомив Пентагон.

"13 і 14 квітня сили Центрального командування США (CENTCOM) за підтримки есмінців Європейського командування США успішно перехопили й знищили понад 80 безпілотних літальних апаратів і щонайменше шість балістичних ракет, які мали завдати ударів по Ізраїлю з боку Ірану і Ємену", - йдеться в повідомленні.

До їх числа, зокрема, входить пускова установка балістичної ракети і сім безпілотників, які було знищено на землі перед пуском у контрольованих хуситами районах Ємену, зазначили в Центральному командуванні.

Водночас зазначено, що збройні сили США і далі надаватимуть допомогу в обороні Ізраїлю від дій Ірану.

Теги: #сша #пентагон #іран

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