Масовані ворожі обстріли Харківської області спричинили лісові пожежі - ДСНС

На околицях сіл Курилівка та Подоли Куп'янського району Харківської області виникли дві лісові пожежі внаслідок масованих російських обстрілів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в неділю, 14 квітня.

"Сьогодні протягом дня ворог завдавав масованих артилерійських і мінометних ударів по прифронтових населених пунктах Куп'янщини. Унаслідок цього сталося дві пожежі в лісових масивах на околицях сіл Курилівка та Подоли Куп'янського району", - йшлося в повідомленні.

Зазначено, що площа загоряння в с. Курилівка становила близько 0,5 га, а в с. Подоли - близько 200 кв.м.

Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли розповсюдженню полум'я на більшу площу, а також розташовані поруч житлові будівлі.

Жертв і постраждалих немає, додали у відомстві.