Події

11:19 14.04.2024

Обстріли РФ пошкодили газові мережі в Харківській області - Міненерго

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Обстріли РФ пошкодили газові мережі в Харківській області - Міненерго

Унаслідок обстрілів російськими військами минулої доби в Харківській області пошкоджено газорозподільні мережі, внаслідок чого припинено газопостачання 340 домогосподарств, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням Міненерго, ворог також обстріляв енергетичну інфраструктуру в Харківській області, що призвело до відключення її обладнання. Пошкоджено мережі в Дніпропетровській і Чернігівській областях.

В Одеській області сталася пожежа на високовольтних підстанціях (про обстріли цього разу не повідомляється), унаслідок чого знеструмлено побутових споживачів у 4 населених пунктах.

Через мережеві обмеження продовжують застосовуватися графіки відключень у Харківській області.

Водночас через профіцит е/е вдень НЕК "Укренерго" знову довелося обмежувати виробництво електроенергії з ВДЕ.

Теги: #харківська_область #обстріли

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