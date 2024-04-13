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23:53 13.04.2024

ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

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ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

 Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що військові відстежують усі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану, повідомляє The Times of Israel у суботу ввечері.

"Нещодавно Іран запустив безпілотні літальні апарати зі своєї території в бік території Держави Ізраїль", - сказано в повідомленні.

"Система протиповітряної оборони перебуває в стані підвищеної бойової готовності одночасно з літаками ВПС і кораблями ВМФ, які виконують завдання із захисту неба країни. ЦАХАЛ контролює всі цілі", - підкреслюють військові.

Крім того, видання з посиланням на державні ЗМІ Ірану повідомляє, що "Ісламська Республіка запустила другу хвилю дронів по Ізраїлю".

Раніше повідомлялося, що Іран почав атаку на Ізраїль, запустивши десятки дронів.

Теги: #ізраїль #війна #іран

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