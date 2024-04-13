Війська РФ за добу завдали близько 410 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Війська РФ за минулу добу завдали 410 ударів по Запорізькій області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 410 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, ворожа авіація завдала 4 удари по Роботиному; 128 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку; 22 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине і Малинівку; 256 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки і Новоселівки.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило", - інформував про наслідки обстрілів Федоров.