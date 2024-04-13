13 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 780 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 780 RUSSIAN AGRESSION

13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади, Міжнародний день подяки рослинам.

У Таїланді та Лаосі святкують Новий рік, у Польщі - День пам'яті жертв Катині.

Цього дня, у 2014 році, в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Фомаїди Єгипетської.

Всесвітній день рок-н-ролу

Всесвітній день рок-н-ролу - свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем і способом життя.

Свято відзначають щорічно 13 квітня, хоча історична подія, що стала основою для свята, відбулася на день раніше: 12 квітня 1954 року Білл Гейлі записав сингл "Рок цілодобово", який став знаковим у новому музичному напрямі, який швидко подолав кордони США та поширився країнами і континентами, кинувши виклик суспільству і традиціям.

Ще цього дня:

1923 - Відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Вемблі;

1924 - У Греції засновано футбольний клуб АЕК;

1928 - У Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";

1940 - Розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселено майже 320 тис. осіб;

1943 - У Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона;

1953 - Вийшла перша книга "бондіани" Яна Флемінга - "Казино "Рояль"";

1960 - Франція провела випробування ядерної бомби в пустелі Сахара;

1975 - Зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками та воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані;

1986 - Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;

1990 - Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за вбивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, у якому раніше СРСР обвинувачував нацистів);

2012 - Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять мучениці Фомаїди Єгипетської, яка віддала життя за віру 476 року. Цій святій належить молитися від блудної пристрасті. Причиною такого звичаю послужила розповідь про життя Фомаїди і ті чудеса, які відбувалися біля її гробу.

Іменини: Георгій, Дмитро, Марфа.