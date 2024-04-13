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00:34 13.04.2024

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

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Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

Армія РФ за минулий день обстріляла з різних видів озброєнь 13 громад Сумської області, зафіксовано 112 вибухів, 3 людини дістали поранення, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21:00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Миколаївська, Миропільська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська, Свєська громади", - зазначено в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, у Сумській громаді було завдано авіаудару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Унаслідок удару травмовано три людини.

Так само у Свеській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл (1 вибух) і обстріл із РСЗВ (3 вибухи).

По Великописарівській громаді було здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) і гранатометний обстріл АГС (41 вибух).

Під артилерійським обстрілом були Юнаківська (6 вибухів) і Шалигинська (5 вибухів) громади.

Під мінометним вогнем були Білопільська (20 вибухів), Краснопільська (8 вибухів), Путивльська (8 мін), Миропільська (7 вибухів), Середино-Будська (3 вибухи), Хотинська (2 вибухи), та Миколаївська (2 міни) громади.

В Есманській громаді було завдано обстріл дроном - камікадзе (1 вибух).

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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