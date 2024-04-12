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23:34 12.04.2024

Єрмак: всесвітня підтримка української "Формули миру" може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

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Єрмак: всесвітня підтримка української "Формули миру" може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Чернівцях із колишніми військовополоненими та рідними українців, які наразі перебувають у полоні у держави-агресора - РФ, повідомляє прес-служба президента України в п'ятницю.

Андрій Єрмак розповів учасникам зустрічі про домовленість Володимира Зеленського провести перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Безумовно, цей форум буде без Росії, але все ж таки, коли сто держав це підтримують, це буде дуже сильним тиском на Росію. Один із головних пунктів - досягнення домовленості щодо обміну за принципом "всіх на всіх". Я думаю, що це буде серйозний поштовх для того, щоб ми все ж таки до цього прийшли. Тому що, ще раз вам скажу, для нас це дуже важливо. Ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших людей", - заявив він.

Єрмак запитав, якими були умови утримання в полоні, чи надавав допомогу персонал установ і міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста, чи була можливість отримувати звістки від рідних. Окремо обговорили реабілітацію після звільнення: що слід покращити в цьому процесі, на чому зосередити увагу держави та профільних фахівців.

"Мені дуже важливо почути від вас, як ви сьогодні живете, які у вас є питання, проблеми. Чи справді держава робить усе, на що ви заслуговуєте - як ви бачите з вашого досвіду і того, як відбувалося ваше повернення", - сказав він.

Також обговорили повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Керівник Офісу глави держави зазначив, що для їхнього повернення Україна робить усе можливе, на кожній міжнародній зустрічі президента порушують це питання.

Теги: #україна #військовополонені #єрмак

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