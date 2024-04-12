Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошук і постачання в Україну систем протиповітряної оборони.

"Я говорив з Антоніо Таяні й подякував Італії за послідовну підтримку України. Ми обговорили конкретні кроки щодо того, як Італія як країна-голова "Великої сімки" може відігравати активну роль у пошуку систем ППО та ухваленні скоординованих рішень щодо їх постачання в Україну", - написав Кулеба в соцмережі Х у п'ятницю ввечері.