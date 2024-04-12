"Укрзалізниця" продовжила обмеження на всі залізничні перевезення до Чорноморська

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) продовжило конвенційні обмеження на перевезення всіх вантажів залізницею в напрямку порту "Чорноморськ".

Згідно з даними на сайті компанії, тимчасова заборона на перевезення вантажів поширюється на станції "Чорноморськ-Порт" і "Чорноморськ-Порт-Експорт".

Як повідомлялося, обмеження було запроваджено на період із 11 до 13 квітня. Запроваджено ще одне - з 14 до 17 квітня.

За інформацією джерела на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним, російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні колії до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". Це може призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil і Viterra. Крім того, таке зупинення роботи зернових терміналів може призвести до скорочення у квітні експорту українського зерна Чорноморським зерновим коридором до 5 млн тонн, за раніше очікуваних 8 млн тонн.